Politie ontruimt Stadhouderskade in rap tempo

Zeker 900 klimaatactivisten van de groep Extinction Rebellion blokkeren maandag de Stadhouderskade. De politie is bezig om demonstranten op te pakken. Volg de ontwikkelingen hier via ons liveblog.

Om vijf uur maandagochtend kwamen de eerste klimaatactivisten naar de Stadhouderskade om de weg te blokkeren. Het doel was om al het verkeer rondom het Rijksmuseum te ontregelen, om zo meer aandacht te vragen voor de wereldwijde klimaat- en ecologische crises.

De politie was ook vroeg aanwezig en wist de actiegroep snel te omsingelen. Het is Extinction Rebellion alleen gelukt de weg richting het Leidseplein te blokkeren, de weg is via de Hobbemakade nog wel vrij. De weg onder het Rijksmuseum is ook afgesloten.

Door de omsingeling van de politie is het voor demonstranten die later dan zeven uur maandagochtend kwamen, niet meer mogelijk om zich bij de protesten aan te sluiten. Hier had de organisatie van Extinction Rebellion wel op gerekend, zeggen ze.

Vorige week kreeg Extinction Rebellion van burgemeester Femke Halsema te horen dat ze niet mogen demonstreren op de Stadhouderskade. De activisten kregen wel het aanbod te gaan staan op het Museumplein.

Ook in andere steden in de wereld, zoals Berlijn, Sydney en Londen, worden op dit moment demonstraties uitgevoerd.