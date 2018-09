Door studenten bezet P.C. Hoofthuis wordt ontruimd

Enkele tientallen mensen zouden binnen zitten. Voor zover bekend is er niemand opgepakt. De studenten die uit het gebouw komen, worden naar een politieafzetting gevoerd en daar losgelaten.



Voor en achter het gebouw zaten tientallen mensen arm in arm op de stoep om de ontruiming te hinderen. In de Spuistraat werden de stoepzitters een voor een weggehaald. Sommigen gingen vrijwillig en vreedzaam weg, anderen worden door agenten weggesleurd.



Omstanders waren de straat uit gestuurd. Toen de menselijke barricade was opgeheven, gingen agenten naar binnen. Daarop besloten de stoepzitters op het Singel om op te staan en naar de andere kant van het gebouw te lopen.



Urenlang zaten de medestanders op de stoep. Ze scandeerden leuzen als "Hoe laat is het? Solidaritijd!", "Kom hier, sluit aan en blijf daar niet zo lullig staan'' en "No ifs, no buts, no education cuts''.