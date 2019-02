Politie ontkent geruchten doodschieten man Zuidoost

De politie verspreidde het filmpje vanmiddag nadat gisteravond rond 20.15 uur in Zuidoost een schietpartij plaatsvond in een portiek aan de Maasdrielhof waarbij een 50-jarige man met schotwonden naar het ziekenhuis is gebracht. De politie kent de identiteit van de man niet. Na het schietincident sloegen drie jonge mannen op de vlucht.



De politie ging op onderzoek uit in de omgeving van de Maasdrielhof en trof een kilometer verderop een man aan op de Huntumdreef. Ze zagen hoe de man over een hek klom en het water insprong bij het Huntumpad, vlakbij de A9.



Buurtbewoners

Een flatbewoonster van Huigenbos hoorde geschreeuw en filmde het voorval dat zij vervolgens online zette op haar Facebook. Op haar filmpje is te horen hoe agenten de man toeschreeuwen met de woorden: 'Handen hoog of ik schiet. Handen in de lucht nu." Korte tijd later is een doffe knal te horen. De bewoonster roept op het filmpje: "Ze hebben de gast gewoon geschoten."



Andere mensen in de flat komen met hetzelfde verhaal dat de man door de politie is doodgeschoten. "Ze schoten gewoon in zijn hoofd," zegt een jongen. De politie wil dit verhaal op Facebook met een eigen filmpje recht zetten. Een politiewoordvoerder legt op Facebook uit: "Er circuleren video's op social media zodat we graag uitleggen wat er gebeurd is."