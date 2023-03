Politie onderzoekt mogelijk drugslab Keizersgracht, jerrycans en vaten gevonden

Beeld Joris van Gennip

De politie had donderdagmiddag een melding ontvangen over de mogelijke aanwezigheid van drugs. Bij doorzoeking van de woning werden onder andere jerrycans en vaten gevonden, vertelt een woordvoerder.

De Explosieven Opruimingsdienst is volgens de politie meegekomen omdat er nog onbekend is wat voor stoffen er aanwezig zijn in de woning. Het onderzoek is nog in volle gang.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er nog geen arrestaties zijn verricht.

