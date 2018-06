Politie onderzoekt lek burgemeestersbenoeming

Zoektocht Volg hier alles over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester

De vraag is of deze anekdote valt onder de geheimhouding waar de vertrouwenscommissie aan gebonden is. De politie zal volgende week het onderzoek afronden en daarna volgt de beslissing of de Rijksrecherche een vervolgonderzoek begint. Lekken door een lid van de vertrouwenscommissie is strafbaar.



Vorige week kwam naar buiten dat het Openbaar Ministerie een journalist van het Brabants Dagblad had afgeluisterd in een onderzoek naar een lek bij de benoeming van de burgemeester van Den Bosch. De verslaggever beschreef tot in detail hoe deze benoeming tot stand kwam.



Kandidaten

Verdeeld over twee rondes hebben in Amsterdam 114 kandidaten gesolliciteerd. Commissaris van de Koning Johan Remkes selecteert kandidaten in overleg met de vertrouwenscommissie, waarna de gemeenteraad de nieuwe burgemeester aanbeveelt. De benoeming moet voor het zomer­reces gebeuren.



