Politie onderzoekt kleine explosie en brand bij Harbour Club

Bij The Harbour Club aan de Cruquiusweg heeft maandagnacht een (kleine) explosie plaatsgevonden.

Iets na 4.00 uur ’s ochtends kreeg de politie een melding van brand bij de club. Er wordt inmiddels uitgegaan van brandstichting, meldt een woordvoerder, maar er wordt nog onderzoek gedaan met de collega’s van forensisch onderzoek en de recherche. De politie plaatste op Burgernet een oproep om uit te kijken naar drie mannen met een Albert Heijn-tas. Later werd gemeld dat er nog geen verdachten zijn aangehouden.

De politie spreekt graag met getuigen die maandagnacht tussen 3.45 uur en 4.15 uur verdachte personen of voertuigen bij The Harbour Club hebben gezien. Ook dashcam- of andere camerabeelden zijn welkom.

Volgens AT5 zou er mogelijk een brandbom tegen de gevel van de club zijn gegooid, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Er worden meerdere scenario’s onderzocht.

De brandweer meldt dat het om een kleine brand ging, maar kon verder niets zeggen over de oorzaak.