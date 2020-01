Politie onderzoekt ernstige bedreigingen van cipiers in Zaanstad

Beeld ANP XTRA

Een woordvoerder van de politie-eenheid Noord-Holland bevestigde woensdag een bericht hierover van De Telegraaf. Er zijn ook veiligheidsmaatregelen genomen, maar daar doet de politie verder geen mededelingen over.

Dit weekend heeft een leidinggevende van de gevangenis aangifte gedaan namens meerdere medewerkers. Ze ontvingen de bedreigingen via de mail, aldus de woordvoerder, die er verder inhoudelijk niets over wil zeggen.

Veiligheid van groot belang

Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil in verband met het lopende politie-onderzoek evenmin iets kwijt over de inhoud of de mogelijke achtergrond van de bedreigingen. Ze meldde alleen dat de veiligheid van het personeel van groot belang is en dat dreigementen zeer serieus worden genomen. Daarom is meteen de politie gewaarschuwd, zei ze.

Het in 2016 geopende justitieel complex in Zaanstad is met plek voor ruim duizend gedetineerden de grootste en modernste gevangenis van Nederland. Er zitten zowel mensen in voorlopige hechtenis, licht gestraften als zware criminelen. Er is ook een psychiatrische centrum in gevestigd.