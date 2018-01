Politie onderzoekt discriminatie passagier door GVB

Op de Facebookpagina Amsterdam Noord in het nieuws beschrijft de moeder van het meisje het voorval. Afgelopen november stond de 14-jarige in Noord op bus 38 te wachten, van Elzenhagen naar Molenwijk.



De chauffeur zou tegen haar en een ander meisje dat wilde instappen gezegd hebben 'dat ze maar even buiten moesten wachten', aldus de moeder. Toen haar dochter vroeg waarom ze niet mochten instappen, kreeg zij het antwoord dat hij liever niet 'dat soort mensen in de bus wilde hebben'.



Het meisje zou hebben gevraagd wat de chauffeur daarmee bedoelde. Waarop hij naar verluidt specificeerde: 'Marokkanen'.



Hand boven het hoofd

Een reiziger zou tegen de buschauffeur hebben gezegd dat hij de meisjes mee moest te nemen, anders zou zij uitstappen. De twee werden vervolgens toch meegenomen door de chauffeur.



De moeder zegt dat zij direct de volgende dag een melding heeft gemaakt bij zowel het meldpunt discriminatie als het GVB, maar dat het bedrijf een hand boven het hoofd van de chauffeur houdt. 'Opsporen is heel makkelijk, want m'n dochter heeft ingecheckt. De manager wil mij niet bellen en ik krijg zijn telefoonnummer niet.'



Signalement

Het GVB zegt op de hoogte te zijn van het verhaal en zegt te zijn geschrokken. "Niemand mag op grond van zijn uiterlijk geweigerd worden aan boord van onze voertuigen."



Het vervoerbedrijf zegt vier busbestuurders te hebben gesproken die op en rond het tijdstip dienst hadden. Maar dat heeft niets opgeleverd. Tevens komt het signalement dat het meisje van de chauffeur gaf niet overeen met de buschauffeurs die op dat moment dienst hadden.



Camerabeelden

Camerabeelden zijn er niet van het incident. "Camerabeelden worden na ongeveer 24 uur overschreven. Spijtig genoeg kwam de melding van dit incident te laat binnen, waardoor we de camerabeelden niet hebben kunnen lichten," aldus het GVB.



Op de Facebookpagina vraagt de moeder of er getuigen van het voorval zijn die het verhaal willen bevestigen bij de politie. De politie heeft de aangifte in onderzoek.