Politie onderzoekt aanranding Oekraïense vrouw in Amsterdamse woning

Beeld Joris van Gennip

Wanneer dit zich zou hebben afgespeeld en wat er precies is gebeurd, is niet bekendgemaakt. De politie bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan, maar kan er op dit moment niet meer over zeggen.

In de brief schrijft Halsema verder dat de politie in Den Haag onderzoek doet naar seksuele uitbuiting van twee vrouwen die werden aangetroffen in de hofstad, maar eerder in een opvanglocatie in Amstelveen verbleven. Ook zijn er na ‘lichte signalen van illegale prostitutie’ meerdere Oekraïense vrouwen aangetroffen in een woning in Amsterdam. Volgens de burgemeester ging het daar niet om uitbuiting. Die vrouwen zijn verwezen naar de registratie- en opvanglocaties en in contact gebracht met hulpverlening, aldus Halsema.

Herkennen van signalen

Denk vroeg of het college signalen heeft ontvangen over misbruik en mensenhandel van Oekraïense vluchtelingen in Amsterdam. De burgemeester antwoordt bevestigend en zegt dat er mogelijke ronselaars zijn gezien of personen die zich vreemd gedroegen nabij of binnen opvanglocaties. Al die signalen zijn gemeld bij de politie. ‘De politie en de Amsterdamse zorgcoördinator mensenhandel verzorgen trainingen aan beveiligers en medewerkers op de opvanglocaties in het herkennen van signalen mensenhandel,’ aldus Halsema. ‘Doordat een groot deel van de beveiligers en werknemers getraind zijn in het herkennen van signalen mensenhandel, is de alertheid verder toegenomen.’

In de brief deelt het college verder de zorgen van Denk over het gebrekkige toezicht op de opvang van Oekraïense vluchtelingen bij particulieren. Volgens Halsema zijn de mogelijkheden die de gemeente heeft om hierop grip te krijgen beperkt. ‘