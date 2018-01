Politie neemt administratie dubieuze bemiddelaar in beslag

Als twee agenten in uniform herhaaldelijk hebben aangebeld en op de deur hebben gebonsd bij een via woningbemiddelaar D.S. verhuurde flat in Buitenveldert, ziet een rechercheur die de achterkant van het pand observeert een man op het balkon verschijnen. Op een meter of vijftien hoog klimt hij naar het balkon van de buurvrouw. Als hij daar geen veilig heenkomen vindt - ze is thuis - klimt hij terug en opent hij uiteindelijk toch maar de deur.



Om te zien dat met de agenten in uniform ook rechercheurs zijn meegekomen.



Ja, ze mogen binnenkomen, zegt de 21-jarige Albanees. Wat hij hier doet, in een prijzige woning waarvan de huur contant wordt betaald en waar niemand staat ingeschreven? Hij is hier nét een dag, voor vakantie. Een vriendin heeft het appartement geregeld.



Tolkentelefoon

Als via de tolkentelefoon het verzoek is overgebracht, geeft hij de politie geen toestemming de woning te doorzoeken. Een domper voor de ploeg, die al een sealapparaat heeft zien staan - bruikbaar voor het luchtdicht bewaren van etenswaren, maar ook gewild voor het verpakken van drugs.