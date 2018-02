Politie met zakkenroller door vitrine AH Koningsplein

Bij de aanhouding van de mannen, maakte een van hen een beweging waardoor hij samen met de agent door de deur van een koelvitrine van de supermarkt viel. De deur was voorzien van veiligheidsglas.



De mannen, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn uiteindelijk beiden aangehouden. Ze worden ook verdacht van een poging tot beroving van een oudere dame die moeizaam ter been was.



'Het meisje, dat vandaag jarig was, was dolblij dat ze haar portemonnee weer terug had,' meldt de politie.