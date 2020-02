Politie meldt doorbraak in onderzoek naar bombrieven

Bombrieven in januari hadden het CIB als afzender, bij de nieuwe versies in februari was deze anders. Beeld Politie

Op de meest recente enveloppen die de afperser verstuurde is het niet-bestaande bedrijf Skysence Trading te lezen, meldt de politie. Daarbij wordt een bestaande postcode en huisnummer in Den Haag gegeven. De politie doet een oproep aan diegenen die de naam Skysence Trading herkennen om zich bij hen te melden.

Binnen anderhalve maand zijn elf bombrieven verstuurd naar bedrijven in heel Nederland, waarvan zes in Amsterdam. Enkele brieven zijn ontploft, anderen onschadelijk gemaakt door de EOD. Het motief lijkt afpersing te zijn: de afzender eist een bedrag in bitcoins.

De locaties in Amsterdam waar bombrieven zijn aangetroffen zijn onder meer het Victoria Hotel, hotel Okura en een tankstation. Ook waren er bombrieven geadresseerd aan ING op de Bijlmerdreef en bij het postsorteercentrum op de Australiëhavenweg in Westpoort en die van ABN Amro aan Bolstoen in Sloterdijk.