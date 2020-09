Politie maakt einde aan feesten in Halfweg en op Uilenstede

Campus Uilenstede Beeld Shutterstock

Vrijdagavond ontving de politie rond half 10 een melding van een feest op de studentencampus Uilenstede. Meer dan 200 personen kwamen daar volgens de politie samen. Ze hielden zich niet aan de verplichte anderhalve meter afstand.

De politie heeft het feest stilgelegd en een proces verbaal opgemaakt tegen de organisator. Ook zijn er twee speakers in beslag genomen.

Stroom mensen

Ook in Halfweg trad de politie op bij een illegaal feest, in de nacht van zaterdag op zondag. Daar waren zo’n vier- tot vijfhonderd bezoekers op afgekomen.

Even na middernacht trok een grote stroom mensen in de richting van het Spaarnwoudegebied. In de buurt van de Houtrakkerweg liepen veel mensen naar de voetgangerstunnel bij de A9, ter hoogte van Vinkebrug. Daar bleek een illegaal feest te zijn georganiseerd, aldus de politie. De marechaussee, rijkswaterstaat en agenten uit andere eenheden moesten eraan te pas komen.

Alle toegangswegen naar het feest werden afgesloten. Veel bezoekers begrepen volgens de politie al snel dat het festijn niet doorging. Onder politiebegeleiding werden zij richting het station of een taxiplaats gedirigeerd. Een groep van zo’n vijftig feestgangers die niet wilde vertrekken, werd uiteindelijk met behulp van onder meer politiehonden verdreven.

Een 24-jarige Haarlemmer die herhaaldelijk weigerde te luisteren naar agenten en ze uitschold, is aangehouden.

Studenten

Het is niet de eerste keer dat bewoners van studentenflat Uilenstede het aan de stok kregen met de politie. Een aantal studenten werd beboet voor het negeren van de coronamaatregelen. In maart zouden bewoners op Uilenstede een lockdownfeest hebben gegeven. De studenten ontkenden dat.

Zaterdag waarschuwden studenten in Het Parool voor het effect van strengere maatregelen. Deze zouden juist leiden tot een toename van illegale raves.