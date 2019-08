Politie lost waarschuwingsschoten in Zuidoost, twee mannen opgepakt

De Dickenslaan in Zuidoost. Beeld Google Streetview

Rond 18.15 uur kreeg de politie een melding binnen via het Team Criminele Inlichtingen. Een persoon in een woning in Zuidoost zou in bezit zijn van een vuurwapen.

Toen de politie in de buurt van de woning kwam, liep de verdachte net het huis uit en stapte in de auto bij twee andere mannen. De agenten hielden de auto op de Dickenslaan staande.

Een van de verdachte vluchtte daarop weg. “Toen hebben de agenten een aantal waarschuwingsschoten gelost,” zegt een woordvoerder van de politie.

De man wist te ontkomen. De politie is nog naar hem op zoek. Zijn signalement is verspreid via Burgernet. De andere twee verdachten zijn wel gearresteerd. Ook werd het vuurwapen in beslag genomen.