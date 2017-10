Politie lost waarschuwingsschot in woning Zuidoost

De politie kreeg een oproep van een zorgverlener die op dat moment in de woning bij de vrouw was. Zij dreigde zichzelf iets aan te doen met een mes.



Aangekomen in de woning probeerden de agenten op de vrouw in te praten, maar het lukte ze niet tot haar door te dringen. Daarom lostte een agent binnen de woning een waarschuwingsschot in de muur.



Geen oorlogsmunitie

De vrouw was zo geschrokken door het schot dat de agenten haar konden overmeesteren en haar het mes afhandig konden maken. Ze is niet gewond geraakt. Inmiddels is de vrouw overgebracht naar een instelling van de geestelijke gezondheidszorg.



De woordvoerder van de politie laat weten dat de buren van de verwarde vrouw zich geen zorgen hebben hoeven maken over het schot. "Wij gebruiken geen oorlogsmunitie, onze kogels blijven steken in de muur."