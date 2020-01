Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie in Kolenkitbuurt

De kruising van de Leeuwendalersweg en de Bos en Lommerweg. Beeld Google Streetview

De man ging er meteen na de mishandeling vandoor in een auto. Agenten zetten daarop de achtervolging in. Op de kruising van de Leeuwendalersweg en de Bos en Lommerweg reed de politie de verdachte klem.

De agenten trokken daarop hun pistool om de man te kunnen arresteren. Daarbij werd een keer in de lucht geschoten. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en wordt verhoord.

Het slachtoffer hield verwondingen over aan de mishandeling en is behandeld door ambulancepersoneel. De politie wil niet zeggen of de man en het slachtoffer elkaar kenden. De mishandelde persoon gaat aangifte doen.