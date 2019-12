Politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie in Centrum

Beeld ANP XTRA

Het schot werd gelost bij de aanhouding van een van de personen. Waarom het schot is gelost is volgens een woordvoerder nog niet bekend. De politie had een melding gekregen dat in de omgeving van de Oostenburgervoorstraat personen zouden rondlopen met een vuurwapen. Ter plaatse werden de drie personen aangehouden.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.