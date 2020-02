Politie lost schoten bij achtervolging in Oost

Beeld ANP

Er zijn twee verdachten aangehouden. Dat gebeurde rond tien voor 6 uur zaterdagochtend.

De auto reed zonder verlichting. Daarop zette de politie een achtervolging in. De auto is uiteindelijk op een paal gebotst in de buurt van bushalte Science Park Terra. Er zijn geen gewonden gevallen.

Waarom er geschoten is, is nog niet bekend. Meer informatie volgt.

