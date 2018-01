Politie lost schoten bij achtervolging Amsterdammer

De man had eerder op de avond in Amsterdam iemand bedreigd, mogelijk met een vuurwapen. De politie hier zette een achtervolging in die eindigde in Haarlem. Daarbij haalde man in zijn vluchtauto snelheden van meer dan 200 kilometer per uur.



In de Haarlemse Rozenhagenstraat eindigde de vlucht omdat het voorwiel van de auto het begaf. Bij de aanhouding is door agenten een tweetal schoten gelost.



In de auto van de man zijn een bijl en twee objecten die op vuurwapens leken gevonden.