Politie Leiden houdt Amsterdammer 'extra in de gaten'

Een team van 18 agenten in burger gebruikt 'volgsystemen' en peilbakens om auto's in de gaten te houden, staat in de brief, die meer Amsterdammers ontvingen. 'Zodra een interessant voertuig het district in rijdt, kan het team dat voertuig en de inzittende traceren en volgen.'



'Ik wijs je er nog even op dat in ons werkgebied de politie ruime controlebevoegdheden heeft,' vervolgt de schrijver. 'De politie mag namelijk in voertuigen kijken naar strafbare feiten. De politie heeft dus geen toestemming nodig, maar heeft deze bevoegdheid.'



Het team zal de auto van de Amsterdammer 'altijd aan de binnenzijde bekijken' op zoek naar sporen van misdrijven of inbrekersgereedschap. Zo nodig zal hij worden aangehouden.



Top 600 Amsterdamse criminelen

De ontvanger, die in de regio Leiden nooit verdachte zegt te zijn geweest, stapte met de brief naar zijn advocaat Veerle Hammerstein. Die wist niet wat ze las. "Misschien is de hoeveelheid spelfouten wel even schokkend als het gebrek aan kennis van ons wetboek," zegt Hammerstein.



"Waar de politie een beroep lijkt te doen op ruime bevoegdheden uit de Politiewet, gaan die in dit geval niet op. Dat hij 'altijd' aan een controle zal worden onderworpen, zonder enige aanleiding of verdenking, kan natuurlijk helemaal niet. Een peilbaken mag alleen worden ingezet met toestemming van een officier van justitie."