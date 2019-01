Politie krijgt maar geen grip op autobranden

Door brand verdwijnen vaak de weinige sporen die daders achterlaten

Door brand verdwijnen vaak de weinige sporen die daders achterlaten. Tot nu toe zijn er alleen verdachten gearresteerd voor een autobrand op de Markengouw in Nieuwendam uit 2017.



Incidenten

Nieuw dieptepunt in de reeks autobranden is een brand op nieuwjaarsdag op de Achtersteven in de Banne. Een taxi werd hier op klaarlichte dag in brand gestoken.



Enkele dagen daarvoor, op 30 december, gingen in enkele uren tijd ook al twee auto's in vlammen op aan de Buiksloterdijk, niet ver van de Banne. Even voor drie uur 's nachts kreeg de brandweer de melding dat er een Audi in brand stond. Eenmaal ter plaatse kon de brandweer alleen nog voorkomen dat de brand oversloeg naar een Volvo die ernaast geparkeerd stond. De Audi brandde volledig uit.



Nog geen vier uur later kreeg de brandweer wederom een melding van een autobrand op de Buiksloterdijk. Nu kon de auto, wederom een Volvo, niet meer gered worden.



Naast de auto's troffen de brandweer en politie stenen aan die vermoedelijk gebruikt zijn om de ramen kapot te slaan.