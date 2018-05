Politie krijgt 12 tips over incidenten Suzy Wong

De politie houdt er rekening mee dat de beller betrokken is bij het neerleggen van het explosief, waardoor Suzy Wong de deuren moest sluiten. In de nacht van 21 op 22 maart werd nog een granaat voor de deur van de zaak in de Korte Leidsedwarsstraat neergelegd.



Verdachten

Van het neerleggen van beide granaten werden in Opsporing Verzocht beelden getoond. Waar de eerste dader nog op een scooter zat, was de tweede dader te voet naar Suzy Wong gekomen.



De politie is tevreden over de 12 tips die naar aanleiding van de uitzending binnenkwamen. Ze worden stuk voor stuk verder onderzocht.



Als de beelden bij Opsporing Verzocht niets opleveren, wordt Suzy Wong snel weer geopend. Dat zei waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen vorige week in de raad. "Als uit de uitzending niets komt, kan Suzy Wong onder voorwaarden weer open. Dan verwachten we niet veel verder te komen."