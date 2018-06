Politie komt met truck naar Wittenburg

Naast de truck wordt dinsdagavond aandacht gegeven aan de moord in Opsporing Verzocht. Familie van Bouchikhi doet haar verhaal in de uitzending.



Reconstructie

In de uitzending is ook een reconstructie te zien van het schietincident, die vorige week is opgenomen in de buurt. Volgens een woordvoerder doet de politie er alles aan om deze zaak op te lossen. ' Heel Wittenburg is in shock, want het gebeurde in een buurthuis waar allemaal kinderen bij waren.'



De 17-jarige jongen werd in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg per ongeluk neergeschoten. De schutters zijn nog altijd spoorloos. Bij het incident raakten twee anderen gewond, onder wie de toen negentienjarige Gianni L.. Hij was vermoedelijk het doelwit van de schutters.