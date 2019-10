‘Politie keek onterecht in data van milieucamera’s’

Een bord markeert de milieuzone in Amsterdam. Beeld ANP

Dat blijkt uit adviezen van de gemeentelijke privacycommissie en extern adviesbureau PBLQ aan het stadsbestuur, schrijft Trouw. Het college bekijkt nu of het melding gaat doen van een datalek bij de privacytoezichthouder. Tot daar duidelijkheid over is, krijgt de politie de kentekengegevens niet meer.

Het gaat om 53 zogeheten ANPR-camera’s die de gemeente in 2009 ophing. De camera’s lezen kentekens van alle voertuigen die binnenrijden in de milieuzone van de hoofdstad. Dat is bijna het hele gebied binnen de ringweg A10, afgezien van Amsterdam-Noord. Wie in een te oud en vervuilend voertuig naar de stad komt, krijgt dankzij de camera’s een boete namens de gemeente.

Tegelijk vergelijkt de politie de gescande kentekens met de eigen database van bijvoorbeeld voortvluchtige criminelen of gestolen auto’s. Dat gebeurt sinds 2013.