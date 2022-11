Politie in raad door de mangel na grove fouten bij preventief fouilleren

Politiechef van de eenheid Amsterdam Frank Paauw en burgemeester Femke Halsema voorafgaand aan een debat over de gestrande proef met gerichte wapencontroles. Beeld ANP

Een groot gedeelte van de gemeenteraad steunde burgemeester Halsema na het opschorten van de proef met preventief fouilleren. Maar vragen blijven er. Hoe heeft het zover kunnen komen dat de politie de afspraken rondom preventief fouilleren niet is nagekomen? Of, zoals raadslid Annabel Nanninga van JA21 het zei: “De instructies zijn zó duidelijk. Zelfs ik als niet-politieagent begrijp het. Een heel team staat iets te doen en niemand die dan denkt: dit klopt niet. Hoe kan dat nou?”

Raadslid Süleyman Koyuncu van Denk, inhoudelijk zo’n beetje de tegenpool van JA21, koos vergelijkbare woorden. “Vooraf worden de agenten bij een fouilleeractie gebriefd. Hebben de agenten verkeerde instructies meegekregen? Of hebben ze deze genegeerd? Hoe groot is het probleem?”

Zulke vragen speelden bij alle politieke partijen tijdens het debat preventief fouilleren donderdag. Burgemeester Femke Halsema besloot deze week definitief hiermee mee te stoppen na een jarenlang politiek steekspel, omdat politieagenten hun bevoegdheden half november overschreden. Bij een fouilleeractie fouilleerden agenten buiten de aangewezen gebieden en drongen ze een jongerencentrum binnen.

Verkeerde instructies bij politie

Naast Halsema waren ook politiechef Frank Paauw en hoofdofficier van justitie René de Beukelaer bij het debat aanwezig, de zogenoemde veiligheidsdriehoek. Ze boden hun excuses aan. “De hele driehoek heeft lopen vloeken,” zei Halsema dan ook halverwege het debat over de acties van de politieagenten. “Dit is niet een foutje van één agent. Dit is een ernstig incident. Het is gebeurd buiten het veiligheidsgebied, met meerdere agenten en in het jongerencentrum.”

Op de inhoudelijke vragen van Nanninga, Koyuncu of SP-raadslid Alberts (“Ga je met opzet buiten de lijntjes kleuren?”) hintte Paauw dat de tien politieagenten wellicht ‘verkeerde instructies’ hadden gekregen. “Eerst ging het om tien gebieden, later werden dat er vijf,” zei Paauw. “Heeft dat geleid tot goede instructies? Men dacht wellicht dat ze het juiste deden. Dat is anders dan kwade opzet.”

De politiechef kreeg ook vragen waarom agenten inpandig zijn gegaan, aangezien dat nooit de bedoeling kan zijn geweest, zoals GroenLinks-raadslid Imane Nadif zei. “Het is zo cru dat het inpandig is gebeurd,” verwees ze naar het centrum waar de gemeente nauw mee samenwerkt om kwetsbare jongeren te bereiken. “Dit maakt het extra pijnlijk.”

Paauw zei het ‘geheel eens’ te zijn met Nadif, maar wil het interne feitenonderzoek van de politie afwachten. Dit moet nog voor het einde van het jaar afgerond zijn. Paauw benadrukte dat etnisch profileren bij de Amsterdamse politie tot het verleden hoort. “We hebben de documentaire De blauwe familie gezien en dat zijn feiten waar we aan moeten werken.”

Vertrouwensbreuk

Extern onderzoek wordt door de driehoek niet nodig geacht, zoals onder anderen Koyuncu en Itay Garmy (Volt) voorstelden, omdat de feiten ‘heel snel’ bij elkaar moeten komen. Halsema: “Ik ben ervan overtuigd dat de politie het goed onderzoekt, want het is voor de politie ook belangrijk om helderheid te verschaffen. Mocht het aanleiding geven tot verdere vragen dan is er ruimte voor extern onderzoek.”

Verder waren de stellingen duidelijk. VVD, JA21 en Forum voor Democratie willen het interne politieonderzoek afwachten voordat definitief gestopt wordt met preventief fouilleren, hoewel de politie er inmiddels ook vanaf wil zien. GroenLinks, D66, Bij1, SP, Partij voor de Dieren en Lijst Kabamba zijn en blijven tegen preventief fouilleren. D66-Raadslid Rob Hofland: “Hier eindigen definitief deze fouilleeracties, en we laten dit niet meer gebeuren.”

En allemaal waren ze het erover eens: dit is vooral pijnlijk voor de ongeveer twintig jongeren die zijn gefouilleerd. Zoals PvdA-raadslid Fatihya Abdi zei: “We kunnen niet anders concluderen dan dat niet alleen de waarborgen ernstig zijn geschonden rondom deze proef, maar dat ook onnodig het kostbaar vertrouwen dat de afgelopen jaren is opgebouwd een deuk heeft opgelopen. Pijnlijk, omdat deze actie juist jongeren trof die al weinig vertrouwen hebben in het handelen van de overheid.”