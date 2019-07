Politie houdt verdachten aan voor horlogediefstal

Daders van de horlogeroof bij het Apollo-hotel. Beeld Opsporing Verzocht

De verdachten komen uit Amsterdam en zijn 21 en 23 jaar. Ze wisten een horloge van het merk Patek Philippe met veel geweld buit te maken. Het slachtoffer, dat uit zijn Rolls Royce bij het Apollo-hotel stapte, werd naar de grond geduwd waarna zijn horloge werd afgepakt.

Enkele dagen eerder werd ook in Zuid iemand van zijn horloge bestolen. Of de opgepakte verdachten ook met deze zaak iets te maken hebben is niet bekend.