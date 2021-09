Politie houdt verdachte dood Roudile Paquay aan in Suriname

Beeld Dingena Mol

Op 25 augustus kon de Amsterdammer worden aangehouden in Suriname. Op 10 september werd hij door de Amsterdamse politie in verzekering gesteld.

Het slachtoffer, ggz-medewerker Roudile Paquay, werd neergeschoten toen hij uit een auto stapte. Hij stierf ter plekke. Voorafgaand aan de schietpartij rende een man een nabijgelegen snackbar binnen en zei: ‘Bel de politie! Iemand wil me schieten!’ Toen de man vervolgens weer naar buiten liep, klonken er een aantal schoten. Daarbij werd Roudile Paquay dodelijk getroffen. Volgens de politie kwam Paguay terecht in een ruzie in de relatione sfeer.

Vier verdachten werden in april aangehouden, maar zij werden later weer heengezonden. De nieuwe verdachte, de 27-jarige man uit Amsterdam, zou hebben geschoten. Hij is in bewaring gesteld, zo meldt het Openbaar Ministerie.