Politie houdt verdachte aan voor poging tot verkrachting NDSM

De politie doet onderzoek naar andere incidenten in de omgeving van de NDSM-werf en bekijkt of deze man te linken is aan die incidenten.



Deze maand werd een twintigjarige studente door een man lastiggevallen op de Papaverweg die naar het studentencomplex Nieuwdok (met 380 studenten) leidt. De vrouw fietste daar rond drie uur 's nachts toen een man zijn geslachtsdeel uit zijn broek haalde en drie keer met zijn fiets tegen haar aanreed.



Incidenten

Eind november werd, een kleine kilometer verderop, de 21-jarige studente Keila zwaar mishandeld. Zij kwam van de NDSM-pont en liep over een donker stukje naar haar studentencomplex toen ze werd aangevallen. Een andere studente deed vorige week melding bij de politie van een verkrachting. Wat er toen precies is gebeurd, is niet bekend.



Veel studentes op de NDSM-werf voelen zich onveilig en appen 's avonds en 's nachts al op de NDSM-pont naar hun medebewoners om zich op te laten halen. Ze lopen en fietsen nooit alleen naar huis en sommigen dragen pepperspray bij zich. De verdachte zit in beperkingen wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.



