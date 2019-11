Politie houdt verdachte aan die man voor dood in gracht achterliet

Beeld Politie Amsterdam

In de nacht van 4 op 5 augustus werd een 41-jarige man op straat, ter hoogte van de Haarlemmersluis in Amsterdam, bestolen van zijn telefoon. De man besloot de overvaller achterna te lopen, waarna een confrontatie ontstond. De verdachte mishandelde het slachtoffer, gooide hem in de gracht en liep vervolgens weg.

Omstanders hoorden het slachtoffer om hulp roepen en konden op tijd de hulpdiensten inlichten. De politie gaf begin november beelden vrij waarop de verdachte te zien is, in de hoop tips te ontvangen die konden bijdragen aan het onderzoek.