Politie houdt twee verdachten aan voor dodelijke schietpartij West

Beeld Wouter Laumans

Rond 20.00 uur kwam de melding van de schietpartij binnen op de hoek van de Van der Hoopstraat en het Van Limburg Stirumplein. Veel eenheden van de politie, twee ambulances en een traumahelikopter rukten uit. Voor één slachtoffer kwam de hulp te laat, hij overleed ter plaatse. Een ander slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Ruzie

Volgens de politie zouden de schoten zijn gelost vanwege een ruzie. De gewonde man heeft een schotwond en is buiten levensgevaar. In het ziekenhuis is hij aangehouden door de politie. De rol van de andere aangehouden man in betrekking tot de dodelijke schietpartij wordt onderzocht.

Na de schietpartij is er volgens de politie een auto vanaf de Van der Hoopstraat richting de Van Hallstraat gereden die met het incident te maken heeft.

De politie heeft het plein afgezet en blauwe schermen neergezet rond de plaats van de schietpartij. Ook staat er een witte tent waar de forensische opsporing onderzoek doet en loopt er een speurhond rond. Op een filmpje op Twitter is een auto te zien waar de slachtoffers naar verluidt in zaten.

‘Ze willen me schieten’

Volgens een getuige zou kort voor de schietpartij iemand een nabijgelegen snackbar zijn binnengelopen en gezegd hebben: ‘ze willen me schieten, ze willen me schieten’. Toen de persoon weer naar buiten liep, waren er kort daarna een aantal knallen te horen.

Tram 3 rijdt vanwege het onderzoek tot halte Frederik Hendrikplantsoen.

Zojuist mensen beschoten in een BMW , meerdere slachtoffers pic.twitter.com/wsJ1zK4wyK — not President-elect anymore (@mojo_mn) 14 februari 2021

Beeld Wouter Laumans

Beeld Wouter Laumans

Er heeft vanavond een schietincident plaatsgevonden op het Van Limburg Stirumplein. Er is daarbij één persoon overleden. Een ander persoon is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is op de vlucht geslagen. Politie is ter plaatse en op zoek naar de verdachte. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 14 februari 2021