Politie houdt twee straatrovers aan in Zuid

Beeld ANP

In de nacht van donderdag op vrijdag spraken de twee mannen in de P.C. Hooftstraat in Amsterdam-Zuid rond 3.00 uur een 66-jarige man aan. Een van de mannen rukte een gouden ketting van de man af. De twee verdachten gingen er vervolgens vandoor.

Het slachtoffer volgde zijn belagers. Hij slaagde er uiteindelijk in om agenten in een politiebus te laten weten dat hij was beroofd. Korte tijd later kon de politie de mannen aan de hand van het signalement aanhouden in de Jan Luijkenstraat in Amsterdam-Zuid.

Vermoedelijk hebben de verdachten de ketting verstopt, want die is nog steeds zoek. De hanger die bij de ketting hoort, is wel gevonden. De politie verzoekt degene die een gouden ketting aantreft op een ‘onlogische’ plek contact op te nemen.