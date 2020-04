Politie houdt serie-straatrover aan

Screenshot uit de vrijgegeven beelden van de straatroof op vrijdag 14 februari. Beeld Politie Amsterdam

De straatroven vonden sinds begin februari plaats op verschillende locaties in West en Zuid. De verdachte maakte enkel vrouwelijke slachtoffers. Op zijn fiets benaderde hij de vrouwen bij wie hij vervolgens hardhandig de tas van de schouder trok. Hierna fietste de dader hard weg op zijn donkerkleurige fiets met rieten mand.

Op beelden die de politie in februari vrijgaf, is te zien hoe de verdachte op vrijdag 14 februari op de Amstelveenseweg een wandelende vrouw van haar tas probeert te beroven. Dankzij de aangiftes en andere camerabeelden heeft de politie de dader kunnen opsporen. In de woning van de verdachte troffen agenten meerdere gestolen spullen aan.

De verdachte wordt zaterdag voorgeleid voor in totaal negen straatroven.