Politie houdt man (30) aan voor betrokkenheid Beuningse ‘vergismoord’

Beeld ANP

De man meldde zich na uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau 020 afgelopen donderdag zelf bij de politie. In deze uitzendingen is te zien hoe hij uit een auto stapt bij een tankstation. De verdachte, zonder vaste verblijfplaats, heeft vrijdag op het politiebureau een verklaring afgelegd en is daarna direct aangehouden. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact met zijn advocaat hebben.

Vergismoord

Op maandag 6 juli 2020 werd in het Gelderse Beuningen de 49-jarige klusjesman Mehmet Kilícsoy op klaarlichte dag doodgeschoten. Hij had die dag een afspraak voor een schilderklus in Beuningen. Nog voor hij aan het werk kon gaan, werd hij neergeschoten door twee gewapende mannen. Hulpverleners kwamen snel ter plaatse, maar Mehmet was niet meer te redden. Hij overleed aan zijn verwondingen en liet een vrouw en drie kinderen achter.

Voor zijn familie was de moord een groot raadsel. Rechercheurs trokken het hele leven van Kilícsoy na en conludeerden dat het een vergismoord was. Hij was een onschuldig slachtoffer.

Amsterdamse dadergroep

In het programma Bureau 020 is te zien dat de daders reden in een witte Volkswagen Wagen Transporter, die ze na de schietpartij achterlieten in Winssen. Daarna gingen ze verder in een zwarte Renault Mégane.

De politie denkt te maken te hebben met een Amsterdamse dadergroep, laten ze in dit programma weten. “Veel sporen in het onderzoek wijzen in de richting van Amsterdam, onder andere de diefstal van de witte Volkswagen Transporter vanaf de Nassaukade op dinsdag 22 juni en het verbranden van de Renault Mégane in Zaanstad,” zegt woordvoerder Jelmer Geerds. “Die Mégane werd op zaterdagavond 4 juli in Amsterdam-Noord opgehaald.”

Over de verdachte wordt momenteel verder niks bekendgemaakt. Het onderzoek is in volle gang, meldt de politie. Vrijdag zijn ook al drie verdachten aangehouden. Ze worden niet verdacht van de moord, maar van het stelen van de auto’s die daarbij zijn gebruikt. Er zijn op vijf plekken panden doorzocht in Amsterdam, Diemen en Rotterdam.