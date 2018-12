Politie houdt drie verdachten aan voor straatroof en diefstallen

De verdachten kwamen in beeld bij de politie na een diefstal van een dure tas uit een hotelbar op het Damrak op vrijdagavond 14 december.



Later die nacht, op zaterdag 15 december, bestalen ze iemand van zijn horloge op de Stadhouderskade. Zowel de diefstal van het horloge als de diefstal van de tas zijn vastgelegd op camera.



De politie heeft de twee mannen opgepakt nadat een agent in burger ze zag rondlopen op de Dam en herkende van de camerabeelden. Het gaat om een Algerijn van 18 jaar en een 24-jarige Fransman. Beide mannen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.



De derde persoon werd al eerder aangehouden, nadat hij vermoedelijk op de uitkijk stond tijdens de diefstal van het horloge. Het gaat om een 21-jarige Algerijn, ook deze man had geen vaste woon- en of verblijfplaats in Nederland. De man had meerdere telefoons in zijn bezit, vermoedelijk afkomstig van diefstal.



Hotelkamer

De drie mannen verbleven in een hotelkamer. De politie heeft de kamer doorzocht evond daar de gestolen handtas uit de hotelbar. Ook werden meerdere spullen aangetroffen, waaronder een laptop afkomstig van een diefstal op Schiphol.



De drie verdachten zitten momenteel vast. Er wordt onderzoek gedaan naar hun mogelijke betrokkenheid bij de diefstallen en eventueel andere zaken.