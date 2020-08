Politie houdt 5 verdachten aan in onderzoek naar dood Bas van Wijk

Bas van Wijk. Beeld Politie

Twee mannen van 20 en 26 jaar oud uit Amsterdam werden aangehouden in Zandvoort. Op diverse andere locaties hield de recherche ook nog Amsterdammers aan van 18, 19 en 20 jaar oud. Alle verdachten zijn overgebracht naar het politiebureau en zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact met een advocaat mogen hebben.

Van Wijk werd doodgeschoten toen hij naar verluidt wilde voorkomen dat een horloge van een vriend van hem werd gestolen. De schietpartij vond plaats op klaarlichte dag in park Oeverlanden, waar honderden mensen picknickten, zwommen en lagen te zonnen. De schietpartij was op de zwemsteiger, een klein schiereilandje in De Nieuwe Meer.

Dinsdag deed de politie nog een oproep aan getuigen om zich te melden. Er waren slechts twintig tips binnengekomen, terwijl op het moment van de schietpartij honderden mensen op het strandje aanwezig waren. Hierop maakte de politie de mogelijke vluchtroute van de dader bekend in de hoop op nieuwe tips.

Burgemeester Femke Halsema sprak dinsdagochtend in een verklaring haar medeleven uit met de familie en vrienden van Van Wijk. Daarbij onderschreef ze enigszins het scenario dat Bas een diefstal wilde voorkomen. “Alles wijst erop dat hij een onschuldig slachtoffer is, die de hoogste prijs heeft betaald voor zijn moed.” Volgens een woordvoerder van Halsema staat de gemeente in contact met de familie van Van Wijk.

Vrienden en familie houden aanstaande vrijdag een stille tocht in Badhoevedorp voor Van Wijk. Ook wordt op Twitter opgeroepen om zondag te komen demonstreren op de Dam.