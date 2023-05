Politie houdt 154 AZ-supporters aan vanwege antisemitische liederen

Beeld Joris van Gennip

De metro, die op weg was naar de Johan Cruijff Arena, werd rond 19.30 uur stilgezet bij station Strandvliet. De politie had de AZ-supporters meerdere keren gewaarschuwd en hen gevraagd te stoppen met het zingen van de beledigende liederen. Sommige supporters, onbekend is hoeveel, zouden ook vernielingen hebben gepleegd. Daarover is verder nog niets bekend.

De arrestanten werden met bussen van het hoofdstedelijke openbaar vervoerbedrijf GVB overgebracht naar het cellencomplex Flierbosdreef in Amsterdam Zuidoost. Ze zongen ‘hard’ in de bussen en van een ervan was een ruit vernield, meldde een fotograaf van persbureau VLN Nieuws.

Op het Twitter-account Voetbal Ultras verscheen een bericht waarin werd gemeld dat de supporters ‘ruw’ werden behandeld en ‘met geweld’ uit de bus werden getrokken door de ME. Bij de tekst stond een foto van een kapotte busruit, van binnenuit gemaakt door een van de arrestanten.

Een AZ-fan meldde omstreeks 23 uur op Twitter dat de aangehouden supporters één voor één werden opgeroepen voor een ID-check en flesjes water uitgedeeld kregen. ‘Enkele moeten de nacht in een cel moeten doorbrengen’, luidde het.

AZ speelde in de Johan Cruijff Arena tegen Ajax. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel (0-0).