Politie heropent zaak over laffe overval uit 2013

De politie heeft met de nieuwe informatie de zaak over deze gewelddadige overval die plaatsvond in de nacht van 3 en 4 mei 2013 heropend. De moeder en dochter woonden toen al 34 jaar samen in een woning aan de Vleutenstraat in Zuidoost.



De dochter wordt die nacht wakker van geluiden in de woning die ze niet thuis kon brengen. Als ze vervolgens de slaapkamer van haar moeder betreedt, krijgt ze de schrik van haar leven. Een overvaller houdt haar moeder vast en bedekt haar mond met zijn hand. Ook de dochter wordt op die manier gedwongen in bed naast haar moeder te zitten.



Sieraden

De overvallers stelen vervolgens geld uit de portemonnee van de dochter en ook trekken de overvallers de sieraden van het lichaam van de bewoonsters. Beiden houden daar gekneusde vingers aan over. De dochter wordt bovendien gedwongen de sieraden in huis aan te wijzen.



Bij het verlaten van het huis, ongeveer een uur later, trekken de overvallers de brillen van de gezichten van moeder en dochter. Op die manier zien ze niets meer.



De politie is nog steeds op zoek naar deze twee mannen. De een is 1.80 meter lang, de ander tien centimeter kleiner. Tegen de vrouwen hebben ze Nederlands gesproken, onderling een onbekende taal. Opvallend is dat een van de overvallers heeft gezegd dat ze waren getipt.