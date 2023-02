Politie heeft geen aanwijzingen voor illegaal Chinees politiebureau in Amsterdam

Beeld Getty

RTL Nieuws en onderzoeksplatform Follow The Money schreven in oktober dat de Chinese politie sinds 2018 zeker twee bureaus in Nederland had geopend, zonder de Nederlandse overheid daarover in te lichten.

De bureaus zouden zijn gevestigd in Amsterdam en Rotterdam. Ze zouden worden gebruikt om Chinese rijbewijzen te verlengen en wijzigingen in de burgerlijke stand door te geven, maar ook om dissidente stemmen en kritische Chinezen in de gaten te houden en mogelijk onder druk te zetten.

In antwoord op vragen van gemeenteraadsleden Ilana Rooderkerk en Rob Hofland van D66 schrijft Halsema vrijdag dat in de Amsterdamse driehoek van politie, justitie en burgemeester aandacht is geweest voor deze zaak. Na onderzoek heeft de politie geen fysieke locatie kunnen lokaliseren en en zijn er geen aanwijzingen dat er sinds 2018 een Chinees politiebureau operationeel is.

Ook zijn er geen signalen binnengekomen die wijzen op illegale activiteiten of dat mensen zich onveilig voelden door de mogelijke activiteiten van een politiebureau.

Hulp in coronatijd

Eerder liet een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken aan de BBC weten dat de zogenoemde politiebureaus ‘eigenlijk servicestations voor Chinezen in het buitenland’ zijn en dat China de soevereiniteit van andere landen volledig respecteert. Die stations zouden Chinezen in coronatijd hebben geholpen met problemen bij het reizen naar China. “Zulke servicestations zijn vooral gericht op lichamelijke onderzoeken en de uitgifte van rijbewijzen,” aldus de woordvoerder.

Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) heeft eind oktober de Chinese ambassadeur gesommeerd de servicestations onmiddellijk te sluiten en hun werkzaamheden te beëindigen. Ook heeft de premier het onderwerp ter sprake gebracht in zijn gesprek met president Xi tijdens de G20-top op Bali. De Chinese ambassade heeft sindsdien bevestigd dat de stations inmiddels zijn gesloten.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: