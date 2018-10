Politie had verdachten aanslag Panorama al in vizier

Wie is Richard Z.?

Richard Z., president van het Woerdense chapter Caloh Wagoh en een van de belangrijkste verdachten van de beschieting van het gebouw van Panorama, heeft een lange criminele carrière. In 2009 pleegde Z. samen met een crimineel uit de Diamantbuurt een overval op de Bank of Tokyo. Daarvoor kreeg hij in 2011 zeven jaar cel.



Opmerkelijk: een week later schoot een vriend van Z.'s mededader met een raketwerper op de rechtbank, mogelijk als 'wraak' voor de forse straf. In diezelfde periode werd Z. ook veroordeeld voor het leiden van een knokploeg die in Zaandam gewapenderhand een conflict kwam beslechten en voor een overval in september 2012 op een garagebedrijf aan de Amsterdamse Sloterweg.



Als twintiger kreeg Z. al straf voor het overvallen van drie geldlopers, de Ierse pub aan het Marie Heinekenplein in De Pijp en bowlingcentrum Knijn aan het Scheldeplein in de Rivierenbuurt. Bovendien is hij veroordeeld voor een schietpartij op de Houtmankade in de Spaarndammerbuurt, waarbij de politie hem vond in de put waarin hij zichzelf had verstopt.



En wat is Caloh Wagoh precies?

Motorclub Caloh Wagoh bestaat ongeveer anderhalf jaar. Behalve bij de beschieting van Panorama ziet justitie ook bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels, vorig jaar in Breukelen, een belangrijke rol voor twee mannen die lid zijn van de motorclub.



De man die het wapen leverde waarmee in maart de onschuldige broer van kroongetuige Nabil B. werd doodgeschoten, zou ook gelieerd zijn aan Caloh Wagoh. Politie en justitie sluiten niet uit dat de motorclub voor geweldsklussen wordt ingezet door kopstukken uit de Amsterdams-Utrechtse onderwereld.