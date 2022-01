Politie haalt voortvluchtige ‘tattookiller’ Cor P. terug naar Nederland

'Tattookiller' Cor P. Beeld Politie

De Dominicaanse Republiek heeft P. formeel het land uitgezet en Nederland verzocht hem op te halen, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. Over de schietpartij en het ziekenhuisverblijf van P. in de Dominicaanse Republiek laat het OM zich niet uit.

‘De paling’

P. zou een van de leiders van de ‘tattookillers’ zijn; alle bendeleden hebben een Chinees teken op hun rug getatoeëerd. Hij en drie anderen werden veroordeeld voor een mislukte liquidatie in 2009. P., die door vrienden ook wel ‘de paling’ werd genoemd omdat hij altijd onder een gevangenisstraf uitkomt, droeg een enkelband nadat hij twee derde van zijn straf in die zaak had uitgezeten. In 2020 knipte hij de enkelband door waarmee hij onder voorwaarden was vrijgelaten en vluchtte - vermoedelijk naar de Dominicaanse Republiek.