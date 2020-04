Politie haalt slingerende bestuurder ‘met ballon aan de mond’ van de weg

Flessen met medisch lachgas. Beeld ANP

De agenten kregen het tweetal rond 15.30 uur in het vizier. De auto slingerde volgens de politie ‘behoorlijk’, week af van de rijstrook, bleef onnodig links rijden en wisselde een snelheid van 90 kilometer per uur zonder reden af met 120 kilometer per uur.

Ook niet onbelangrijk: de bestuurder en de bijrijder hadden ballonnen aan de mond, die volgens de politie bovendien ‘steeds kleiner werden’. In combinatie met het gevaarlijke rijgedrag was dat reden genoeg om een onderzoek in te stellen.

Toen het tweetal op de Oude Haagseweg in Sloten tot staan was gebracht, bleek de bijrijdster een lachgascilinder bij zich te hebben. De agenten herkenden bovendien een ijslaag op het apparaat, wat betekent dat het ding in korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid gas was kwijtgeraakt. De bodem van de auto lag vol met ballonnen.

De bestuurder kreeg een proces-verbaal aan zijn broek voor rijden onder invloed. Zijn rijbewijs werd bovendien ingevorderd.