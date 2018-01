Politie: gevonden lichaam in Weesp is vermiste man

De nabestaanden zijn ingelicht. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe Van Alphen te water is geraakt.



Het lichaam werd gevonden in de buurt van Aquamarin. SOS Reddingshonden was zaterdag bezig met een zoektocht naar de vermiste man in dit gebied. Daar zouden voorbijgangers op de dag van de vermissing iemand hebben horen roepen.



De blinde Oskar van Alphen verdween nadat hij in de nacht van 1 op 2 december een café in zijn woonplaats verliet. Hij liep met zijn geleidestok alleen naar huis. 's Nachts is hij nog te zien op camerabeelden van een beveiligingscamera in de Kerklaan. Daarna is hij spoorloos verdwenen.



SOS Reddingshonden kamde eerder al het water in de omgeving waar Van Alphen verdween uit. Ook in een sloot vlakbij het huis van de vermiste man werd gezocht.