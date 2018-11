Politie geeft beelden vrij zware mishandeling Zaandam

De man staat op 26 januari in een portiek op een vriend te wachten. Naast hem hebben twee mannen en een vrouw ruzie met een vrouw die in een donkere auto zit.



Als het slachtoffer de ruzie probeert te sussen, komen de man en de vrouw op hem af. Eerst rijdt de vrouw met haar fiets op hem in, daarna slaat de man het slachtoffer knock-out.



De twee laten het slachtoffer bewusteloos achter. Even later komen ze wel nog even terug, waarschijnlijk om te kijken of de man nog leeft.



De politie is op zoek naar een blonde vrouw van ongeveer twintig jaar oud. Op de avond van de mishandeling droeg ze een gewatteerde jas met een bontkraag. De man heeft ongeveer dezelfde leeftijd en heeft een kapsel dat aan de zijkanten opgeschoren lijkt. De daders waren samen met een licht getinte man.