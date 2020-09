Politie geeft beelden vrij van vier verdachten van aanranding op nieuwjaarsdag

ANP LEX VAN LIESHOUT Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De leeftijd van de mannen wordt tussen de 25 en 27 jaar geschat, hun lengte op 1.75 meter. De verdachten spraken volgens het slachtoffer allemaal goed Engels, maar het is niet zeker of dat ook hun moedertaal is. Aangezien ze geen Nederlands spraken, houdt de politie er rekening mee dat de daders destijds op bezoek waren in Amsterdam.

Het 23-jarige slachtoffer kwam op 1 januari rond 3:45 uur thuis en zette haar fiets weg. Daarop werd ze lastig werd gevallen door de vier mannen, die haar in het Engels aanspraken en probeerden haar te kussen. De vrouw probeerde meerdere keren om de mannen van zich af te duwen. Twee van de mannen drongen haar woning binnen, waar ze werd aangerand.

Het slachtoffer wist een huisgenoot wakker te maken. Samen sloten ze zich op en belden de politie. De daders vluchtten weg. Aangezien de recherche nog altijd geen van de daders heeft gevonden, geeft de politie nu de beelden vrij.