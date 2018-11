Politie geeft beelden vrij van verdachten granaatincidenten

De twee zaken hebben volgens de politie mogelijk met elkaar te maken. Op welke manier ze verband met elkaar houden wil de politie niet zeggen. Meerdere verdachten staan op beeld.



Het eerste incident vond plaats in de nacht van 5 op 6 juni bij een winkel aan de Karspeldreef in Zuidoost. Eerst gooide een verdachte een putdeksel tegen de winkelruit, vervolgens slingerde de persoon een hangranaat naar het pand. De granaat explodeerde, waadoor meerdere objecten en panden beschadigd raakten.



Het tweede incident volgde op 29 juni in Diemen, rond kwart voor drie 's nachts. Eerst werd een woning aan de Trekschuit beschoten en vervolgens werd een handgranaat gegooid die niet tot ontploffing kwam. Op deze beelden zijn twee verdachten te zien.



Eén van de slachtoffers op wie één van de incidenten is gericht, is waarschijnlijk meerdere malen geobserveerd door dezelfde persoon. Deze verdachte is een lichtgetinte twintiger met donker haar en een baardje. Hij is goed herkenbaar te zien in de video die door de politie is gedeeld.