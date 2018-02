Politie geeft beelden vrij van autokrasser in West

Tussen juli en eind oktober 2017 werden meerdere auto's bekrast rond de Postjesweg en de Paramaribostraat in West. Het is onduidelijk of deze man voor al deze incidenten verantwoordelijk is.



Op de beelden is te zien hoe de man een scherp voorwerp in de lak van de auto zet en rustig langs het voertuig loopt.



De politie tast in het duister over de identiteit van de persoon. "Het zou zomaar een buurtbewoner kunnen zijn," aldus woordvoerder Rob van der Veen van de politie.



Baardje

De vandaal was een blanke man met donker haar en een baardje. Hij droeg een groene jas. Het is niet bekend of deze vandaal ook met de andere incidenten te maken heeft.



Begin dit jaar werden opnieuw zeker twintig auto's, vanaf sportschool Basic Fit tot op de hoek met de Paramaribostraat, op de Baarsjesweg bekrast. Ook over deze vandaal of vandalen is nog niets bekend.



De politie verzoekt getuigen zich te melden.