Politie gaat uit van brandstichting bij eetcafé Amstelveenseweg

Volgens de brandweer was de brand snel onder controle, maar is er desondanks veel schade aan het pand ontstaan. Beeld ANP / Inter Visual Studio

Hulpdiensten zijn rond 03.20 uur gealarmeerd dat er een brand was in eetcafé De Nijl. Volgens de brandweer was de brand snel onder controle, maar is er desondanks veel schade aan het pand ontstaan.

Panden ontruimd

Vanwege de uitslaande brand en de daarbij behorende rookontwikkeling moesten aangrenzende panden worden ontruimd. Meerdere mensen moesten hun woning verlaten en een van hen had rook geïnhaleerd.

De politie heeft aanwijzingen dat iemand zich voor de brand ophield bij het café en daarna is weggelopen richting de Tweede Schinkelstraat. Over een motief van de mogelijke dader is nog niets bekend. Getuigen of mensen die mogelijk camerabeelden hebben van het incident worden gevraagd zich te melden.