Politie gaat extra surveilleren bij sportparken van Middenmeer

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de raad. Ook vanuit gemeentelijke handhaving zal extra aandacht komen voor het omliggende gebied.



De berovingen zijn een jaarlijks terugkerend ritueel, maar normaal alleen in oktober en november, niet in april, vertelde Athena-voorzitter Luc Spin eerder aan Het Parool.



Camera's

Spin pleitte voor toezichtcamera's, maar daar gaat de gemeente niet in mee. 'Cameratoezicht is een ultimum remedium en wordt ingezet als andere maatregelen niet het gewenste effect hebben,' staat in de brief.



Dat is een tegenvaller voor Spin. "Ik had daar wel op aangedrongen. Volgens mij zijn camera's de beste manier om dit te stoppen. En niet alleen bij ons, want dit speelt ook in andere stadsdelen. De meeste sportclubs liggen afgelegen, in buitengebieden van de stad. Daar zijn de straten vaak slecht verlicht en sporters een makkelijk slachtoffer. Vooral de jeugd is kwetsbaar."



Schouw

Op 30 april is een schouw gepland met stadsdeel Oost en de politie waarin de route nauwkeurig wordt bekeken en mogelijk praktische maatregelen worden besproken, zoals het snoeien van begroeiing en betere verlichting. Spin fietst mee, net als vertegenwoordigers van meerdere voetbalclubs.



"Ik voel dat de politie en het stadsdeel me serieus nemen, dat is prettig," zegt Spin. "De gemeente reageert nog log, maar het zou goed zijn als ze de struiken willen weghalen. Overvallers springen nu regelmatig uit de bosjes. Dat gaat niet meer als die er niet meer staan. Dus dat zijn wel maatregelen die helpen. Maar ik hoop op 'de driehoek': snoeien van struiken, plaatsen van verlichting en uiteindelijk camera's."



De afgelopen weken is er niemand meer beroofd, zegt Spin. "Dat komt omdat iedereen nu in groepjes fietst, bij meisjes fietsen ouders vaak mee. Dat is ook wat we nog steeds adviseren: fiets niet alleen en zet je hockeystick niet in als wapen. Dat werkt averechts."