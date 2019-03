Politie gaat af op tips van wijkbewoners met Rent a Cop

Heeft u al vaker zo'n dag georganiseerd? Wat leverde die toen op?

"We zijn hier vorig jaar mei mee begonnen en proberen het elke vier weken te doen. We krijgen leuke berichten terug van de mensen die ons tips hebben gegeven en die tevreden zijn met wat we ermee hebben gedaan."



Is de dag bedoeld om een goede band met de buurt op te bouwen of vooral om zaken op te pakken die anders blijven liggen?

"We proberen de relatie met de burgers te verbeteren, zodat ze ons weten te vinden en zien dat wij hen ook weten te vinden. Dit is maar één manier waarop we contact met de buurt leggen. Het meeste contact maken we gewoon op straat, in moskeeën, wijkwinkels en op scholen. Het gaat erom mensen te laten zien dat we er zijn."



Wat voor suggesties krijgt u binnen? Vooral burenruzies en foutparkeerders of ook het zwaardere werk?

"Meestal gaat het om dagelijkse overlast en andere zaken die ergernis in het leefgebied opwekken. Dat varieert van foutparkeren tot fietsen op de stoep. Verder veel snelheidsovertredingen en asociaal rijden."



Nieuw-West Zuid lijkt een anonieme buurt met weinig sociale controle, mede vanwege de hoogbouw. Klopt dat?

"De wijk is heel gemêleerd. Van Osdorp tot Oud-Sloten, er zit een enorme variëteit in. In de ene buurt stapt men sneller naar de politie voor kleine dingetjes dan in de andere buurt."



Rent a Cop is dus niet bedoeld als kliklijn om je buren erbij te lappen?

"Nee, daar zijn weer andere lijnen voor, zoals Meld Misdaad Anoniem. Dit gaat om overlast en ergernis in het leefgebied."