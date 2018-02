Politie: ga het ijs in Amsterdam niet op

Sneeuwval maakt schaatsen gevaarlijk

De schaatspret dreigt in het water te vallen door de plotselinge sneeuwval. En pas op: sneeuw maakt het ijs extra verraderlijk.



Alles is nog niet verloren, zegt meteoroloog van Weerplaza Marco Verhoef. Het hangt allemaal af van hoeveel sneeuw er blijft liggen.



“Ligt er veel sneeuw op het ijs, dan komt het de kwaliteit van het ijs niet ten goede. Maar een dun laagje sneeuw kan juist weer voordelig zijn voor de ijsvorming: het is dan niet zo dik dat het isoleert, maar het witte laagje op het ijs reflecteert dan wel licht en warmte.”



Levensgevaarlijk

Let wel op: als er sneeuw is gevallen en het ijs niet is geveegd, is het levensgevaarlijk om te schaatsen, omdat je niet meer kunt zien hoe het ijs erbij ligt.



De (onverwachte) sneeuwval in Amsterdam verandert niets aan de verdere weersvoorspellingen voor de komende dagen. Donderdag en vrijdag blijven de temperaturen onder het vriespunt liggen, al neemt de bewolking vrijdagmiddag al iets toe.



In het weekend lopen de temperaturen weer op. “Zaterdag trekken in de loop van de dag enkele storingen over Amsterdam, wat betekent dat er ook dan weer wat sneeuw zal vallen. Na die buien gaat de temperatuur weer omhoog.”



